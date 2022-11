Ski alpin: doublé pour Mikaela Shiffrin, intraitable à Levi

Impériale, l'Américaine Mikaela Shiffrin a signé dimanche une deuxième victoire en deux jours en slalom à Levi (Finlande) et lancé parfaitement sa saison de Coupe du monde, sur la route des records.

Comme samedi, la championne olympique slovaque Petra Vlhova a dû se contenter de la 3e place (à 68/100) alors que la Suissesse Wendy Holdener s'est intercalée à la deuxième place à 28 centièmes.

Auteure d'une deuxième manche de haute volée, Wendy Holdener pensait enfin tenir sa première victoire en slalom.

Dernière à s'élancer, Mikaela Shiffrin ne comptait que 21 centièmes d'avance, mais a su sortir le grand jeu, Holdener devant se contenter d'un trentième podium sans aucun succès, un triste record pour une même discipline.

En deux jours l'Américaine a montré une constance digne de ses meilleures années (entre 2016 et 2019) sur sa discipline de base, le slalom, après avoir connu trois saisons plus irrégulières.

Déjà au sommet du classement général (200 points, 75 d'avance sur Holdener), après avoir décroché un quatrième gros globe de cristal au printemps, ses 75e puis 76e succès ce week-end l'ont superbement lancé sur la chasse aux records de victoires en Coupe du monde, détenus dans l'absolu par le Suédois Ingemar Stenmark (86) et chez les femmes par sa compatriote Lindsey Vonn (82).

A 27 ans, Shiffrin semble taillée pour dépasser les deux légendes, à plus ou moins court terme. Elle reste sur des saisons à cinq (2022), trois (2021) et six victoires (2020), après avoir connu trois hivers de folie (17 victoires en 2019, 12 en 2018, 11 en 2017).

- "Réussite" -

"Je ne m'attendais pas à un tel résultat aujourd'hui après la première manche", a modestement expliqué la championne au micro de la Fédération internationale de ski (FIS), alors qu'elle avait réussi le meilleur chrono du premier tracé pour quelques centièmes seulement devant plusieurs de ses concurrentes.

"De nombreuses filles sont très performantes, j'ai eu de la réussite après avoir bien travaillé avec ma nouvelle équipe", a-t-elle continué. Après avoir remercié l'un de ses entraîneurs Jeff Lackie (préparation physique et vitesse) en janvier, elle avait accueilli au printemps dans sa structure personnelle l'Autrichien Mark Mitter, toujours sous la direction de Mike Day, entraîneur en chef depuis 2016.

Shiffrin a remporté ses cinquième et sixième succès à Levi, petite ville de Laponie finlandaise située au nord du cercle polaire, et repris la main face à sa grande rivale Petra Vlhova, qui restait sur quatre succès consécutifs dans la station.

La semaine prochaine, l'Américaine évoluera devant son public à Killington (Vermont) pour un géant samedi puis un slalom dimanche.