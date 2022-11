Plongeon raté de De Bruyne, frappe de Courtois, sourires: les Diables Rouges s'éclatent dans la piscine au Qatar (vidéo)

S'ils ont envie de réaliser un très grand tournoi au Qatar, les Diables Rouges savent aussi se détendre et se reposer dans leur hôtel. La preuve avec ces images diffusées par la fédération, qui montrent nos joueurs en plein match de water-polo dans la piscine de l'établissement.

On y voit Hazard tout sourire, Thibaut Courtois en gros frappeur, mais aussi un Kevin De Bruyne auteur d'une parodie de plongeon. Et le tout dans une ambiance qui semble très bon enfant. On aime ces images.