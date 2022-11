"L'équipe de streamers est plus forte": le Qatar sombre totalement contre l'Equateur et se fait tailler sur les réseaux (DIRECT)

Bonsoir à tous ! Bienvenue dans ce premier direct de la Coupe du monde 2022 au Qatar ! Ensemble, nous vivrons le match Qatar-Equateur au travers des réseaux sociaux.

Mais que fait cette équipe du Qatar ?

On ne va pas se mentir, jusqu'ici, le Qatar n'a pas vraiment convaincu grand monde sur les réseaux sociaux. Et quand on est menés 0-2, en général, on se prend une volée de vannes. C'est déjà le cas ici.

Le but tombe sur penalty et le Qatar se fait déjà chambrer

Cette fois, c'est validé: l'Equateur ouvre le score contre le Qatar sur un penalty justement accordé. C'est Valencia qui inscrit son deuxième but, mais son premier valide.

C'était rapide: le Qatar fait n'importe quoi et encaisse après 2 minutes... mais le VAR le refuse

Le premier but du mondial est annulé, il avait été inscrit par Valencia. Il ne semblait pas y avoir hors-jeu, mais la technologie semi-automatisée dévoile une belle explication. En attendant, les réseaux se sont emballés.

Place au match: les fans sont motivés

Même s'il ne faut pas oublier les polémiques, il faut maintenant passer au foot. Les fans sont prêts et n'attendent que le coup d'envoi.

La cérémonie d'ouverture fait un carton

La présence de Morgan Freeman n'est pas passée inaperçue: le monde veut maintenant parler football, après une cérémonie d'ouverture qui les a convaincu. Sauf le discours de l'Emir, visiblement.









---------------------------

Les compositions

Qatar: Al Sheeb, Khoukmi, Hisham, Hassan, Miguel, Hatem, Al Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afif, Ali

Équateur: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Ibarra, Plata, Caicedo, Mendez, Estrada, Valencia