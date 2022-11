ATP Finals - Rajeev Ram et Joe Salisbury remportent la finale du double

(Belga) L'Américain Rajeev Ram (ATP 3 en double) et le Britannique Joe Salisbury (ATP 4) ont remporté la finale du double messieurs du Masters de tennis dimanche à Turin. Ils se sont imposés en deux manches 7-6 (7/4) et 6-4 aux dépens des Croates Nikola Metkic (ATP 10 en double) et Mate Pavic (ATP 7) après 1h26 de jeu.

Ram et Salisbury prennent ainsi leur revanche sur la finale perdue l'an dernier contre les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Metkic et Pavic disputaient leur première finale dans ce tournoi des Maîtres, joué sur surface dure et en salle dont la dotation gloable est de 14,75 millions de dollars. Il réunissait les huit meilleures paires de double messieurs de l'année 2022. Le duo américano-britannique décroche le 4e titre de l'année après les Masters 1000 de Monte-Carlo, de Cincinnati et l'US Open. (Belga)