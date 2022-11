(Belga) Mathieu van der Poel prépare sa rentrée dans les labourés. Le Néerlandais a roulé dimanche une trentaine de kilomètres dans les bois à Kasterlee.

Van der Poel pourrait faire sa rentrée le week-end prochain, chez lui, à Hulst en Coupe du monde, a-t-on appris dimanche à Overijse. Son programme ne sera cependant officialisé que lundi. Le coureur d'Alpecin-Fenix n'avait disputé que deux cross l'hiver dernier mettant déjà fin à sa saison dans les labourés à Heusden-Zolder où il s'était blessé retardant son début de saison sur route. Van der Poel a peaufiné sa condition en Espagne ces dernières semaines. Wout van Aert a lui officialisé son programme et un premier duel entre les deux ténors pourrait se tenir le 4 décembre en Coupe du monde à Anvers, jour de rentrée du coureur de Jumbo-Visma. L'Anversois, qui avait disputé sa dernière course sur route le 25 septembre aux Mondiaux de Wollongong, disputera sept cyclocross en 2022. Après Anvers, le triple champion du monde de cyclocross sera au départ le 11 décembre à Dublin (Coupe du monde), le 23 décembre à Mol (Exact Cross), le 26 décembre à Gavere (Coupe du monde), le 27 décembre à Heusden-Zolder (Superprestige), le 28 à Diegem (Superprestige) et le 30 à Loenhout (Exact Cross). (Belga)