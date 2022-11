"Je n'ai plus la forme de 2018": la nouvelle confidence émouvante d'Eden Hazard, à 72h de Belgique-Canada

Eden Hazard n'y croit plus. C'est déjà ce qui ressortait de son dernier entretien avec le journal Marca, dans lequel notre Diable Rouge s'était carrément excusé auprès des supporters du Real Madrid pour ses prestations depuis 3 ans. Freiné par les blessures, Hazard n'a jamais su se montrer sous les couleurs du Real Madrid et peine, même à 100%, à retrouver son jeu.

Dans les colonnes de L'Equipe, le joueur de 31 ans a encore une fois fait son mea culpa, avec un certain fatalisme. Pour lui, il ne faut pas attendre de lui des miracles pour la Coupe du Monde, 4 ans après avoir brillé lors du Mondial russe. "Pour être honnête, je n'ai plus cette forme", a-t-il d'abord lancé. "Je ne le montre pas, mais j'ai trop souffert, mentalement et physiquement. Je n'ai pas honte de le dire. En 2018, j'étais peut-être dans les dix meilleurs du monde. Est-ce que je vais y revenir ? Je ne pense pas. Mais si mon corps me le permet, je peux encore faire des super trucs", a-t-il détaillé.

Mais il a aussi à nouveau accepté de s'épancher sur ses sorties en club. Avec, encore une fois, une belle honnêteté. "J’ai vécu ces trois dernières saisons au Real comme un échec. Ce n'est pas habituel. Il y a eu beaucoup de blessures, le Covid. Je n'ai jamais pu montrer ce que je pouvais faire. Pour moi, c'était dur de comprendre le pourquoi de la chose. Qu'est-ce que j'avais fait de mal ?", a déclaré le capitaine des Diables Rouges.

Il n'y croit plus vraiment, mais Eden Hazard devrait jouer un rôle avec l'équipe belge dans cette Coupe du Monde, où il devrait être titulaire dans l'effectif de Roberto Martinez. Espérons quelques inspirations.