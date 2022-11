Global Champions League - Super Coupe - Finale : Pieter Devos et Niels Bruynseels sixièmes avec les Prague Lions

(Belga) L'équipe des Miami Celtics composée des Irlandais Bertram Allen (Pacino Amiro) et Michael Duffy (Clitschko 17) et du Suisse Edouard Schmitz (Gamin) a remporté la Super Coupe Finale de la Global Champions League d'équitation, dimanche à Prague.

Avec un total de 12 points après les deux parcours, elle s'est imposée au temps (190.98 secondes contre 196.69) devant la formation de Valkenswaard United qui a aussi pris 12 points de pénalité. Elle était représentée par les Allemands Marcus Ehning (Priam du Roset) et Andre Thieme (Chakaria) et le Britannique John Whitaker (Equine America). Miami remporte 1,5 millions de dollars contre 1,2 à Valkenswaard. La troisième place dans la capitale tchèque est revenue à Shanghai Swans avec 16 points concédés par l'Allemand Christian Ahlmann (Dominator), l'Autrichien Max Kühner (Elektric Blue) et MartinFuchs (Leone Jei). Les Prague Lions avec nos compatriotes Pieter Devos (Nascar van't Siamshof), 12 points, et Niels Bruynseels (Delux van T&L), 8 points, et la Tchèque Anna Kellnerova (Catch me if you can old), 31 points, n'ont pu éviter la 6e et dernière place après avoir concédé 51 points de pénalité. (Belga)