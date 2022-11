Les Rangers se séparent de Giovanni van Bronckhorst

(Belga) Les Rangers FC, finalistes de la dernière Europa League, ont annoncé lundi le licenciement de l'entraîneur néerlandais Giovanni van Bronckhorst en raison des mauvais résultats du club cette saison.

Van Bronckhorst, 47 ans, dirigeait les Rangers depuis novembre 2021, lorsqu'il avait succédé à Steven Gerrard, parti à Aston Villa quelques mois après avoir ramené le titre de champion d'Écosse à Ibrox Park après dix ans. Ancien joueur du club (1998-2001), Van Bronchorst avait mené les 'Gers' à la victoire en Coupe d'Écosse et à la finale de l'Europa League, perdue aux tirs au but face à l'Eintracht Francfort, terminant deuxième du championnat. Cette saison, il avait permis au club de retrouver la Ligue des Champions après douze ans, après avoir notamment éliminé l'Union Saint-Gilloise au 3e tour préliminaire. Mais la suite a été plus compliquée. Après 15 journées de championnat, les Rangers accusent déjà 9 points de retard sur le Celtic. Et en Ligue des Champions, les Écossais ont terminé avec le pire bilan de l'histoire de la phase de groupes, à savoir 0 point au compteur et une différence de buts de ?20. "Malheureusement, les résultats récents n'ont répondu ni à nos attentes ni à celles de Gio, et nous avons pris cette décision difficile", a commenté Douglas Park, le président des Rangers. (Belga)