Minnen en recul dans un classement WTA avec peu de changements avant la remise des prix

(Belga) Alors qu'il reste encore quatre tournois de catégorie 125 sur le circuit WTA cette année, le classement mondial côté féminin n'a pas connu de changement notable dans le haut du tableau.

Quelques modifications sont intervenues côté belge avec la perte de quatre places pour Greet Minnen qui descend à la 206e place mondiale. Marie Benoit (WTA 281, ?3), Yanina Wickmayer (WTA 331, ?3) et Sofia Costoulas (WTA 433, ?3) sont en recul aussi. La Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondiale, devance la Tunisienne Ons Jabeur, 2e, et l'Américaine Jessica Pegula, 3e. Avec la Française Caroline Garcia (WTA 4), l'Américaine Coco Gauff (WTA 7) et la Kazakhe Elena Rybakina, ce sont les nominées par la WTA pour le trophée de la joueuse de l'année. Côté belge, Elise Mertens est 29e mondiale et 5e mondiale en double, avant de reprendre l'entraînement cette semaine pour préparer la prochaine saison. (Belga)