Ils ont remis ça: les fans japonais ont nettoyé les tribunes après Qatar-Equateur (vidéo)

Les supporters japonais sont déjà en train de refaire le tour du monde. Ces derniers ont aussi été invités hier par le Qatar pour assister au match d'ouverture de la compétition, contre l'Equateur.

Et comme on avait eu l'occasion de le voir en 2018, ils sont restés de longues minutes pour prendre le temps de nettoyer les tribunes. On les a vu avec des sacs-poubelles en train de récupérer les déchets qu'ils ont repérés dans l'enceinte de Doha.

Des gestes tout simplement magnifiques.