Ils fixent leur pilote à un diable pour le livrer à sa nouvelle équipe: la blague géniale de Mercedes (vidéo)

Nyck De Vries n'est plus un pilote Mercedes. Le jeune Néerlandais, réserviste jusqu'ici avec l'écurie allemande, sera titulaire la saison prochaine chez Alpha Tauri. S'il devrait déjà prendre le volant de sa nouvelle monoplace mardi lors de tests organisés à Abu Dhabi, De Vries a profité de la fin de saison pour saluer une dernière fois ses mécaniciens.

Et ces derniers lui ont réservé une surprise. Ils l'ont en effet accroché à un diable, avant de le livrer dans le garage de sa nouvelle formation. De quoi faire exploser de rire et le pilote, et les membres du team. Une image sympa. Rappelons que De Vries avait terminé dans les points lors de son unique pige chez Williams cette saison.