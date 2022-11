Un match de dingue: les États-Unis et le Pays de Galles se quittent dos à dos après un très beau duel

Le premier partage de la Coupe du monde 2022 de football entre les États-Unis et le Pays de Galles (1-1) a justement conclu cette rencontre de la première journée du groupe B de la Coupe du monde de football, lundi soir à Al Rayyan.

Les Américains ont méritoirement ouvert la marque à la 36e minute par Timothy Weah, le fils de George Weah, le Ballon d'Or 1995 et actuel président du Libéria. Il récompensait une domination totale des 45 premières minutes. En seconde période, les Gallois se sont réveillés et ont à leur tour pris la rencontre à leur compte et égalisé sur penalty, le premier de ce Mondial, converti par le Gallois le plus emblématique le capitaine Gareth Bale (82e).

Dans l'autre match de cette première journée du groupe B, l'Angleterre avait donné la leçon à l'Iran 6-2 plus tôt dans l'après-midi. La 2e journée du groupe ce vendredi 25 novembre opposera le Pays de Galles à l'Iran (11h00 belges) et l'Angleterre aux États-Unis (20h00).