La presse belge trop sévère ? Nos consultants montent au créneau et fustigent la sortie de Thomas Meunier (vidéo)

Thomas Meunier était aujourd'hui en conférence de presse, face aux journalistes belges. En pleine Coupe du Monde, le défenseur a profité de cette occasion pour exprimer son opinion sur la presse, l'invitant à créer une ambiance plus positive, moins pessimiste autour de l'équipe nationale, surtout à quelques jours d'un match de Coupe du Monde.

Pour Marc Delire, intervenant sur le plateau du Vestiaire, cette sortie est une critique injustifiée des médias et des journalistes. Il estime même que Meunier ferait bien de se focaliser sur les performances de notre sélection. "Quoi qu'on fasse, c'est à eux de bouger", a-t-il lancé, avant de pousser un coup de gueule. "Je ne suis pas porte-parole, je ne travaille pas pour une agence de pub pour les Diables Rouges. Quand tu te fais niquer chez toi par les Pays-Bas, que tu en prends quatre à la maison, que tu es nul en Ligue des Nations, que tu ne sais pas jouer contre l'Egypte, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Je suis supporter des Diables, mais je vois les choses comme elles le sont, je n'ai pas envie de les voir comme lui les voit", a-t-il détaillé.

Pour Guillaume Gillet, invité sur notre plateau, ces propos sont en effet surprenants. "C'est quelque chose qui fait partie du métier. Les joueurs qui sont en équipe nationale ont assez d'expérience pour passer au-dessus de ça. Je ne comprends pas pourquoi il parle de ça, il y a d'autres choses à régler en interne", a révélé l'ancien défenseur d'Anderlecht ou encore de Nantes et de l'équipe nationale.

"C'est une des presses les plus correctes. Tu es habitué à ça. Quand tu es joueur, tu te dis "pourquoi il fait ça", et après tu comprends qu'il fait ça pour gagner sa vie, tu prends ça avec du recul", estime de son côté Silvio Proto, qui ne veut pas non plus accabler le Diable Rouge. Marc Delire, lui, conclut avec une dernière charge. "Si ça les ennuie tellement, qu'ils s'en servent comme motivation pour bouger leur cul. La manière avec laquelle il parle de problèmes qui n'existent pas pour ne pas parler de problèmes qui existent, cela me dérange chez lui", a-t-il précisé.

La Belgique entamera sa Coupe du Monde mercredi contre le Canada.