"Ca fait très mal", réagit Lautaro Martinez

"Ça fait très mal", a admis l'Argentin Lautaro Martinez après la défaite surprise contre l'Arabie Saoudite (2-1) pour le premier match de l'Albiceleste au Mondial 2022, a-t-il dit à la télévision publique argentine.

"Nous espérions vraiment commencer le Mondial par une victoire. Mais maintenant c'est fait et nous devons retourner à l'entraînement et penser à la suite", a ajouté l'attaquant de l'Inter Milan, qui a cru marquer un but finalement annulé par l'arbitrage vidéo (28e). "Nous avons perdu sur les erreurs que nous avons commises, il y a des détails qui ont fait la différence et que nous devons corriger", a-t-il ajouté. Menant au score sur un but de Lionel Messi (1Oe s.p.), l'Argentine s'est fait rejoindre puis dépasser en seconde période sur des réalisations de Saleh Al-Shehri (49e) et Salem Al Dawsari (53e). "En première période, nous aurions dû marquer plus qu'un but, mais c'est le Mondial, il nous reste deux +finales+" à disputer, a conclu Martinez. L'Argentine jouera contre le Mexique samedi et la Pologne le 30 novembre.