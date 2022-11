"Nous n'avons pas d'excuses": Lionel Messi est dégoûté après la gifle contre l'Arabie Saoudite

L'Argentine a subi "un coup très dur" et "une défaite qui fait mal", a reconnu son capitaine Lionel Messi après le revers surprise concédé contre l'Arabie saoudite (2-1) pour l'entrée en lice de l'Albiceleste mardi au Mondial-2022. "C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal, mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique" samedi pour le deuxième match de poules de l'Argentine au Qatar, a-t-il réagi en zone mixte.

"Il n'y a pas d'excuses", a-t-il poursuivi après la défaite de l'Argentine, surprise 2-1 par l'Arabie Saoudite mardi pour son entrée en lice au Mondial 2022. "Nous savions que l'Arabie Saoudite a une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien le ballon et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses", a déclaré Lionel Messi, cité par la fédération argentine de football. "Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l'a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas connue depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde, nous ne nous attendions pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui vient, nous devons gagner et ça dépend de nous", a conclu le capitaine argentin.

L'Argentine jouera ses prochains matches samedi face au Mexique et mercredi prochain contre la Pologne.