"Nous on a un blessé, c'est la panique, eux en ont 7 et tout va bien": nos consultants sont sous le charme de l'équipe de France (vidéo)

Vainqueurs de l'Australie, ce mardi soir, les Français ont impressionné. Malgré une petite frayeur en début de match avec un but encaissé rapidement, les Bleus se sont rapidement remis la tête à l'endroit et ont vaincu de courageux Australiens par 4 buts à 1.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces Bleus ont impressionné nos consultants également. "Dans le Vestiaire", Marc Delire, qui en a fait son favori à la victoire finale, est subjugué. "La France est une équipe magnifique. Kylian Mbappé en a pris plein la tête pendant plusieurs mois, et ici, il répond, plus les responsabilités sont grandes, meilleur il est : il a juste été exceptionnel, aujourd'hui".

Teddy Teuma, l'invité du soir, est d'accord avec ce constat : "Avec le forfait de Benzema, il a plus de responsabilités, c'est à lui de tirer l'équipe sur le front de l'attaque et ce soir, il a rempli son rôle".

"C'est très fort, c'est puissant", souligne Silvio Proto. "On a vu aujourd'hui que même avec le forfait de Karim Benzema, ils ne sont pas déforcés, car Giroud est là. Et on l'a dit : Giroud a déjà été champion du monde avec la France, Benzema ne l'a jamais été. La différence entre nous et la France, c'est que si nous avons un blessé, c'est grave. Eux, même avec 7 blessés, ils s'en sortent quand même".