Premier League - Pep Guardiola prolonge à Manchester City jusqu'en 2025

(Belga) Pep Guardiola a prolongé de deux ans, jusqu'en 2025, son contrat d'entraîneur de Manchester City, a annoncé le club de Kevin De Bruyne mercredi.

Le technicien espagnol de 51 ans est installé sur le banc des Citizens depuis 2016. Il a remporté onze trophées avec le club anglais, dont quatre titres de champions d'Angleterre ( 2018, 2019, 2021 et 2022) et une Coupe d'Angleterre (2019). Guardiola et les Citizens ont aussi disputé la finale de la Ligue des Champions en 2021, s'inclinant face à Chelsea en finale. (Belga)