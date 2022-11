Avant Belgique-Canada, l'engouement est faible chez les supporters: "Je ne regarderai pas, car les Diables ne gagneront pas"

La Belgique entre en piste ce soir ! Les Belges affrontent le Canada mais dans une effervescence beaucoup plus faible qu'en 2018. Reportage dans les rues de Liège, où nos équipes ont taté le terrain auprès des supporters.

Les avis sont assez homogènes pour les supporters rencontrés dans les rues de Liège : l'ambiance et l'attente ne sont pas les mêmes qu'en 2018. "Même dans les cafés, dans les bars, même si certains diffuseront les rencontres, on sent que ça n'est pas la même chose qu'il y a 4 ans", note un supporter.

Ce matin, dans les rues du Centre-Ville, il n'y a que "Gus" qui porte les couleurs belges. "La température est froide, et l'ambiance également, il y en a moins que les autres années !".

"Il y a des problèmes dans ce pays, géré par un mec totalitaire, mais ça ne m'empêchera pas de regarder, parce que ce gars-là, je l'emmerde !", explique un autre supporter.

D'autres supporters tempèrent

"Il faut se conformer aux règles du pays, nous demandons aux étrangers de se conformer à nos règles, alors nous devons faire la même chose. Mais bien sûr que je vais regarder les matchs !", précise une dame.

Certains, pourtant, ont fait un choix radical : "Je ne regarderai pas parce que les Diables ne gagneront pas, et même si avant, je regardai, avant il n'y avait pas le Qatar", explique un autre supporter.

Vous l'aurez compris, ce Mondial divise et l'engouement est bien moindre qu'en 2018. Quelques supporters belges ont tout de même fait le déplacement jusqu'au Qatar pour supporter notre équipe nationale. Suffisant pour pousser nos joueurs jusqu'à la victoire ?