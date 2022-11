"Ouf !", "Ils ont une très bonne équipe": partagé, Eden Hazard encense le Canada et recadre les Diables Rouges (vidéo)

Eden Hazard a livré une partie intéressante contre le Canada. Le capitaine des Diables Rouges était titulaire et a joué un peu plus d'une heure, dans une rencontre gagnée 1-0 malgré une performance absolument géniale des Canadiens.

Au micro d'Emiliano Bonfigli, le Diable Rouge n'a pas caché qu'il était rassuré, après un match plus que difficile collectivement. "Soulagement. Ouf. Merci à Thibaut, de un et merci à Michy pour le but. C’était pas facile", a-t-il reconnu, avant de vanter les mérites de l'adversaire. "C’était compliqué. Je tiens à souligner qu’ils ont une très belle équipe, je crois qu’ils vont créer beaucoup de problèmes", a lancé le capitaine.

Pour lui, la Belgique doit maintenant corriger plusieurs aspects, sans quoi les choses vont se compliquée. "On n'a pas réussi à les embêter sur la première mi-temps. On doit faire mieux, on doit avoir plus la possession. A nous à bien travailler pour être meilleur au prochain match. Personnellement ? Il y a du très bon, du moins bon. Dans l’ensemble c’était 60 bonnes minutes de ma part. Je me suis bien senti, c’est de bonne augure pour la suite", a analysé Eden Hazard.