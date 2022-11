FIBA Europe Cup - Après trois défaites, les Giants retrouvent le chemin de la victoire en Europe

(Belga) Les Giants Antwerp se sont imposés contre les Turcs de Gaziantep 87-75 (mi-temps : 54-36) lors de la 5e journée du groupe B de la FIBA Europe Cup de basket, mercredi soir à la Lotto Arena d'Anvers.

Redoutable d'efficacité collective, l'équipe anversoise a réalisé un premier acte abouti en se montrant très précise à distance (8/15 à 3 pts). Malgré un troisième quart-temps compliqué, les Giants ont pu compter sur cinq joueurs en "double figure" avec, notamment, Desonta Keylon Bradford et Roby Rogiers, 15 points chacun. Les troupes d'Ivica Skelin avaient débuté leur campagne européenne par un succès contre les Autrichiens de Gmunden (88-92) avant de s'incliner successivement à Gaziantep (82-63), contre l'Hapoel Haifa (55-56) et Gmunden (87-90). Au classement, l'équipe portuaire compte 7 points, devant Gmunden (6) mais derrière Haifa (9) et Gaziantep (8). Lors de ce premier tour, appelé saison régulière, les trente-deux équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Après les matchs aller-retour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour une deuxième phase de poules. La 6e et dernière journée, prévue le 30 novembre, verra les Anversois se déplacer à l'Hapeol Haifa (19h). (Belga)