"Ils peuvent être frustrés": Amadou Onana était deux doigts de s'excuser auprès des Canadiens (vidéo)

Amadou Onana est sans doute l'un des joueurs du match côté belge. Très impressionnant dans le milieu dès sa montée au jeu, il a gagné des points en prenant la place de Youri Tielemans, totalement étouffé par les milieux canadiens.

Pour lui, si la satisfaction personnelle est là, la lucidité prend le dessus. "L’objectif a été atteint. C’étaient les trois points. En première mi-temps, c’était assez compliqué. On a eu du mal à trouver les espaces, après, on a changé tactiquement en deuxième mi-temps et je crois qu’on a réussi à changer le cours du jeu", a-t-il sobrement analysé. Il a admis avoir été impressionné par l'adversaire. "J'étais surpris, quelque part oui. C’était à nous de répondre dans l’impact physique et on l’a bien fait en seconde période".

Selon lui, le Canada a même des raisons d'avoir des regrets. "Ils peuvent être frustrés. Au vu des occasions qu’ils ont eu, un nul ou une victoire n’aurait pas été déméritée. On a su retourner le cours du jeu, donc bravo à l’équipe", a sobrement conclu notre milieu de terrain, interrogé par Emiliano Bonfigli.