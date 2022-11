"C'est un premier match de Coupe du Monde": Timothy Castagne relativise la contre-performance des Diables Rouges (vidéo)

"C'était dur, on le savait", voilà comment Timothy Castagne a débuté son interview après le duel contre le Canada. Le défenseur a joué toute la partie, changeant de côté à la pause avec la montée de Thomas Meunier, venu succéder à un Carrasco trop découvert.

Et comme les autres Diables Rouges, Castagne a rendu un verdict plus que mitigé après cette victoire laborieuse. Selon lui, la Belgique n'y était pas, mais n'a pas non plus été catastrophique. "Ils arrivent ici, sans peur, avec rien à perdre, on savait que ce serait difficile, ils étaient aussi très physiques. L'important, c'est qu'on ait réussi à garder le nul, on peut aussi remercier Thibaut pour le penalty. On ramène les trois points, on sait que le premier match d'une Coupe du Monde, c'est dur, il faut se mettre dedans. Commencer avec ça, c'est top", estime-t-il.

Selon lui, il y a donc une marge de progression. "On voit qu'on doit ajuster quelques points, on n'avait pas toujours les bonnes positions, on avait du mal à sortir de leur pressing. Un tournoi, c'est long, il faut essayer de monter en puissance. C'est déjà un bon premier pas en avant".