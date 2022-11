Beaucoup de stress, bières qui volent et bonheur: mauvais ou pas, les Diables Rouges ont fait rêver ces supporters (vidéo)

Mathieu Langer était à Liège ce mercredi soir. Au coeur du village des Diaboulets Liégeois, un groupe de supporters habitué des rassemblement lors des grands tournois disputés par la Belgique, il a pu vivre une rencontre riche en émotions.

Si la crispation peut se lire dans les visages en début de match, le bonheur explose quand les Diables Rouges ouvrent le score par Michy Batshuayi, un peu à la surprise générale. "On perdait un peu espoir, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on a plus vu la Belgique jouer comme ça, et puis un éclair de génie de Batshuayi. On va gagner", nous lance alors un fan.

En fin de match, c'est la fête qui reprend le dessus. Les doutes ? Quels doutes ? "Heureusement, on a gagné, ça a été chaud !", "Le résultat est là, trois points, c'est ce qui compte, COME ON !", "Footballistiquement, ce n'est pas le plus beau foot qu'on ait vu. Est-ce qu'elle est méritée ? Non. Mais le principal, c'est la victoire, elle est là, trois points c'est important, pour vous, pour moi et pour le peuple belge. ON A GAGNÉ", retiennent ces supporters, qui vont célébrer encore quelques heures avant de retrouver leurs esprits demain.