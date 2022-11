Un programme qui sent bon le football: voici le menu du jour à la Coupe du Monde (vidéo)

Le cinquième jour de compétition de cette Coupe du Monde 2022 marquera l'entrée en lice jeudi du Brésil, pointé comme favori. De son côté, Cristiano Ronaldo aura l'occasion d'écrire encore un peu plus sa légende avec le Portugal.

Le premier match du jour se déroulera à 11h00 entre la Suisse et le Cameroun, membre du groupe G, au Stade Al-Janoub d'Al-Wakrah. Au Qatar, la "Nati" compte faire bien mieux que le Mondial russe, où elle avait été sortie dès les huitièmes de finale par la Suède. Pour ce faire, les Helvètes se reposeront notamment sur le défenseur Manuel Akanji (Manchester City) et sur le milieu de terrain Granit Xhaka (Arsenal), très en forme depuis le début de la saison du côté des Gunners. Du côté du Cameroun, les Lions indomptables n'ont plus disputé une Coupe du monde depuis le rendez-vous de 2014, où ils avaient enregistré trois défaites.

Le Malinois Samuel Oum Gouet et ses coéquipiers tenteront de faire bonne figure dans une poule où ils font figure de petit Poucet. A 14h00, l'Uruguay et la Corée du Sud croiseront le fer pour le compte du groupe H du côté d'Al Rayyan dans le stade d'Education City. Éliminés dès la phase de poule en 2018, les Coréens s'appuieront sur leur superstar Heung-min Son pour tenter de rallier les huitièmes, ce qui n'est plus arrivé depuis 2010.

En face, la "Céleste", quart de finaliste en 2018, alignera quelques grands noms d'expérience comme Luis Suarez, meilleur buteur de l'Uruguay avec 68 buts, Edinson Cavani ou encore Diego Godin, mais également de jeunes pousses, à l'instar du nouveau buteur de Liverpool, Darwin Nunez. La deuxième rencontre du groupe H entre le Portugal et le Ghana, programmée à 17h00 au Stade 974 de Doha, pourrait rentrer dans l'histoire. Si Cristiano Ronaldo foule la pelouse, il rentrera dans le cercle très fermé des joueurs ayant disputé cinq Coupes du monde, à l'instar d'Antonio Carbajal, Rafa Marquez, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon et plus récemment, Lionel Messi et Guillermo Ochoa.

S'il trouve le chemin des filets, le Portugais deviendra également le premier joueur à marquer dans cinq Mondiaux. Le Ghana, lui, sera présent pour la quatrième fois en Coupe du monde et voudra réitérer l'exploit de 2010, où il avait atteint les quarts de finale. Pour partir au Qatar, le sélectionneur des "Black Stars" a convoqué quatre joueurs évoluant en Jupiler Pro League : Denis Odoi et Kamal Sowah du Club de Bruges, Elisha Owusu (La Gantoise) et Manaf Nurudeen (Eupen).

La tout dernier match de ce jeudi proposera l'entrée en lice du Brésil, favori à la victoire finale, opposé à la Serbie au Stade Lusail de Doha sur le coup de 20h00. Sortie par la Belgique en quart de finale du Mondial russe, la Seleçao entend bien prendre sa revanche grâce à un effectif disposant d'une myriade de joueurs de classe mondiale, emmenée par un Neymar très en vue au PSG depuis le début de la saison.

Face à eux, la Serbie, invaincue en qualifications pour le Mondial, sera présente pour la troisième fois de son histoire. Le joueur de la Juventus Dusan Vlahovic et l'Ajacide Dusan Tadic seront les fers de lance offensifs serbes, bien épaulés par l'ancien anderlechtois Aleksandar Mitrovic, auteur de 43 buts avec Fulham en deuxième division anglaise la saison dernière.