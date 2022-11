Le malaise est palpable: Eden Hazard défie la FIFA... puis critique la protestation allemande (vidéo)

Eden Hazard était peut-être l'une des éclaircies dans la grisaille, hier, lors de Belgique-Canada. Le capitaine, qui n'a montré aucun signe de protestation et n'avait donc pas non plus de brassard One Love autour du bras, a par contre été plus qu'évasif au moment d'aborder cette question sensible auprès des médias français.

Après le duel, Hazard a répondu à la polémique, non sans cacher son malaise. "Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot. On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. A refaire, peut-être que je le reporterai", a lancé le capitaine, visiblement prêt à braver l'interdit de la FIFA.

Il a par contre été moins convaincu par le geste de protestation des Allemands, qui ont caché leur bouche à défaut de porter le brassard. "Oui mais après, ils ont perdu le match", a plaisanté Hazard. "Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football", a-t-il ensuite détaillé, confirmant ainsi un sentiment mitigé après la décision de la FIFA.