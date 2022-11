Après le Standard, 777 Partners prend le contrôle du Hertha Berlin

(Belga) La société d'investissement américaine 777 Partners devient actionnaire majoritaire du club de Bundesliga du Hertha Berlin. Lars Windhorst a vendu ses parts à la société basée à Miami. La transaction doit encore être approuvée par le conseil d'administration du Hertha Berlin et par la Ligue allemande de football (DFL).

"777 Partners, un investisseur stratégique dans les clubs de football du monde entier, et Tennor Holding ont convenu que 777 Partners allait acquérir la participation de 64,7 % de Tennor dans le Hertha Berlin", a déclaré le CEO de Tennor Holding, Lars Windhorst, dans un communiqué. On ignore le montant de la transaction. "Nous allons céder nos actions du Hertha à un investisseur de renommée internationale dans le domaine du football, avec beaucoup d'expérience", a déclaré Windhorst. "Le Hertha peut tirer un grand bénéfice de ce nouvel actionnaire". Le club où évolue Dodi Lukebakio rejoint un réseau de clubs de football qui comprend notamment le Standard depuis avril de cette année. Le portefeuille de 777 Partners comprend par ailleurs la Genoa en Italie, le FC Séville en Espagne, le Vasco da Gama au Brésil, le Red Star en France et le Melbourne Victory en Australie. La société investit également dans l'aviation et les assurances, entre autres domaines. (Belga)