Il a littéralement sauté de son siège: en tribune, Romelu Lukaku exulte sur le penalty arrêté par Courtois (vidéo)

Romelu Lukaku est visiblement mort de faim. Notre Diable Rouge était en tribune hier lors de la victoire de l'équipe nationale contre le Canada, assistant à distance à la victoire de l'équipe nationale au terme d'un match difficile.

Sur les images, on a pu s'apercevoir de son inquiétude à plusieurs reprises. Il a ainsi semblé surpris par l'incapacité des Belges à garder le ballon. Mais lorsque Thibaut Courtois a arrêté le penalty de Davies, il a laissé exploser sa joie. On peut le voir sauter de son siège et féliciter son gardien, aux côtés de Lieven Maesschalck, le kiné officiel des Diables Rouges.

Une belle image avant, espérons-le, un retour en force dans le groupe.