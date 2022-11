"Petite porte", "Match abominable": les Diables Rouges gagnent mais se font détruire par la presse internationale

Les Diables Rouges n'ont pas convaincu grand monde, hier soir, contre le Canada. En manque total de sérénité, ils n'ont pas su dominer le Canada, s'imposant par le plus petit des écarts après une rencontre très difficile.

Pour la presse internationale, la Belgique n'est plus au niveau. Le discours est d'ailleurs presque unanime et relègue les Diables Rouges au rang d'équipe vieillissante, à défaut d'être dangereuse. "La Belgique peut pousser un gros ouf de soulagement, loin d’être impériale face au Canada. La Belgique est entrée par la petite porte", peut-on par exemple lire sur Eurosport, qui ne cache pas son scepticisme. "Opposés à une séduisante équipe du Canada, qui méritait bien mieux, les Diables rouges n’ont pas du tout convaincu".

Pour le journal L'Equipe, la victoire belge est une énigme totale. "Au sortir d’un match abominable par séquences, secouée dans tous les compartiments par des Canadiens audacieux, épargnée par un corps arbitral qui n’a pas sifflé contre elle deux penalties évidents (14e, 38e) et sauvée par son gardien, on se demande encore, ce matin, comment la Belgique a réussi à l’emporter hier face aux “Cannucks", écrit le journal français.

"Ils peuvent remercier la mauvaise finition du Canada. La Belgique possède encore un glorieux talent en la personne de Kevin de Bruyne et un gardien de classe mondiale en la personne de Courtois, mais elle a semblé fatiguée, blasée et désespérément vulnérable au rythme et à l’énergie du jeu offensif du Canada", résume de son côté la BBC. "Celui qui méritait le plus n’a pas gagné. La Belgique a battu un Canada exceptionnel dans un match où elle n’aurait pas dû prendre les trois points. Le match était une occasion de voir si la Belgique pouvait être considérée comme un candidat sérieux au titre. La vérité est que, pour l’instant, cela laisse beaucoup de doutes", détaille de son côté le journal espagnol AS.

"Pour une équipe de soi-disant stars, ils n’étaient vraiment pas terribles. Kevin De Bruyne n’est plus que le seul joueur de classe mondiale en Belgique et il était le pire du lot. La Belgique est-elle expérimentée ou juste vieillissante ? Il n’a pas fallu longtemps pour le savoir", écrit de son côté le Sun, littéralement intraitable.

Thibaut Courtois encensé

En revanche, un homme est constamment complimenté dans la presse du monde entier: Thibaut Courtois. Son arrêt sur le penalty de Davies a sans aucun doute fait basculer la rencontre.

"Jouer avec Thibaut Courtois est un gros avantage", résume bien le journal Marca. "Thibaut Courtois qui sauve les meubles", enchaîne L'Equipe. "Opposés à une séduisante équipe du Canada, qui méritait bien mieux, les Diables rouges n’ont pas du tout convaincu. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de l’emporter, s’en remettant aux exploits de Thibaut Courtois, qui a notamment stoppé un penalty", précise de son côté Eurosport.

"Thibaut Courtois, qui avait quitté la Coupe du monde il y a quatre ans en perdant boudeur face aux futurs vainqueurs bleus, l'a retrouvée mercredi, et c'est le côté face, en patron d'une équipe belge déboussolée, passée très près de la noyade", peut-on enfin lire chez AFP.