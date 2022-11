Il a failli y arriver: un fan mexicain recalé d'un stade pour avoir caché de l'alcool... dans ses jumelles (vidéo)

Le Mexique et la Pologne se sont neutralisés, 0-0, dans leur match d'entrée dans la Coupe du Monde. Une rencontre décevante, sans but et que les supporters ne garderont pas dans leur mémoire.

Un fan mexicain a d'ailleurs voulu noyer ses regrets dans l'alcool, mais il n'a pas su prendre à revers la sécurité du stade. Il a en effet été recalé, se faisant confisquer ses jumelles. Il y avait glissé de l'alcool et a bien failli réussir l'un des coups fumants du Mondial, alors que la consommation de ces boissons est interdite dans les stades au Qatar.

C'était sans compter sur la vigilance des vigiles, qui ont visiblement halluciné en faisant cette drôle de découverte.