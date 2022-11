Michael Geerts éliminé au 2e tour par Mikhail Kukushkin

(Belga) Michael Geerts a vu son parcours à l'Open Castel del Monte s'arrêter aux portes des quarts de finale, jeudi en Italie. L'Anversois, 264e mondial, a été battu au 2e tour de ce tournoi de tennis Challenger 80 joué à Andria (Italie) en salle sur surface dure et dont la dotation s'élève à 45.730 euros.

Le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 223), 34 ans, qui fut 39e mondial en février 2019 et a remporté le tournoi ATP de Saint-Pétersbourg en 2010, s'est révélé trop fort. Il a disposé du N.4 belge, âgé de 27 ans, en deux sets et une heure et quarante-deux minutes de jeu : 6-1 et 6-3. Les deux joueurs ne s'étaient encore jamais affrontés. Kukushkin rencontrera l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 122/N.5) pour une place en demi-finales. Plus tard dans la journée, Zizou Bergs (ATP 133) disputera lui aussi son huitième de finale dans les Pouilles. Il sera aux prises avec le Russe Evgeny Karlovskiy (ATP 286), repêché des qualifications en tant que lucky loser. (Belga)