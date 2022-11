"On avait des grosses couilles": le speech incroyable du sélectionneur canadien après la défaite contre la Belgique (photos)

Le Canada a livré un match plein contre les Diables Rouges. Une rencontre perdue, mais dans le jeu et la mentalité, il n'y avait rien à redire. Si ce n'est d'être un poil plus réaliste.

En fin de match, les joueurs et leur coach, John Herdman, se sont retrouvés en cercle pour se remobiliser, déçus d'avoir perdu après une performance aussi aboutie. Mais qu'a pu dire l'entraîneur ? Samuel Piette, le milieu défensif canadien resté sur le banc, a révélé la teneur des propos. Et c'est inattendu.

"Il a dit qu'il était fier de nous, qu'on avait de grosses couilles", a-t-il révélé à So Foot. "Tu ne joues pas la Belgique tous les jours, et la jouer comme ça, c'est une preuve de caractère. Avec une victoire, on aurait envoyé un encore plus gros message, mais je pense que n'importe quelle personne qui connaît le foot dira que le Canada a été très très puissant, ce soir, et qu'il pourra peut-être créer des surprises lors des prochains matchs", a-t-il poursuivi.

Difficile de leur donner tort.