Au Mondial, la fête et des chants pour honorer la mémoire de Maradona

Pour célébrer le deuxième anniversaire de la mort de Diego Maradona, Javier Maluf portera vendredi un maillot porté par son idole. D'autres supporters argentins présents en nombre au Qatar pour le Mondial ont prévu d'honorer la mémoire de leur légende en fanfare.

Ils devraient également prier les Dieux du football que le champion du monde 1986 inspire son héritier Lionel Messi et la sélection albiceleste, battue mardi par l'Arabie saoudite (2-1), dans un match déjà couperet contre le Mexique samedi.

Comme beaucoup d'Argentins, Javier Maluf ne s'est jamais remis de la mort de Maradona, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 60 ans le 25 novembre 2020. Le maillot porté par le N.10 dans un match amical contre l’Angleterre à Wembley en 1980 est la pièce maîtresse d'une collection d'un millier de maillots de matches, dont il estime la valeur marchande à un million de dollars.

"Je le porterai en signe de respect", explique-t-il à l'AFP dans sa maison de Doha, où il conserve sa collection et d'autres objets souvenirs.

"Nous connaissons tous son histoire mais aussi son impact sur le jeu," ajoute-t-il.

Ce collectionneur âgé de 56 ans possède également le maillot ensanglanté porté par Mario Kempes contre la France au Mondial-1978.

Et aussi un maillot de River Plate endossé en 1931 par Carlos Peucelle, qui avait joué la première Coupe du monde un an plus tôt.

Dans le monde des collectionneurs, les objets entourant Maradona sont très recherchés.

En mai, le maillot porté par l'attaquant lorsqu'il a inscrit son but mythique au Mondial-1986 à l'aide de "la main de Dieu" contre l'Angleterre s'est vendu aux enchères pour 9,3 millions de dollars. Le ballon du but s'est lui envolé à deux millions de dollars à la mi-novembre.

Le maillot de ce quart de finale entré dans l'Histoire est exposé au musée olympique et des Sports du Qatar, mais Javier Maluf, comme d'autres fans, estime qu'il appartient à l'Argentine.

"Ce serait bien s'il allait un jour en Argentine, pour que le public le voit et ressente son importance", explique-t-il.

Plus de 30.000 Argentins ont fait le voyage au Qatar pour le Mondial et si beaucoup vouent un culte à Messi, le nom de Maradona porte encore un pouvoir quasi-mystique.

- Pèlerinage -

De nombreux supporters ont effectué un pèlerinage au stade Khalifa de Doha, où une fresque murale géante honore Maradona.

Pour le premier match de l'Albiceleste et la défaite choc face à l'Arabie saoudite, des spectateurs portaient masques, banderoles et maillots à l'effigie de Maradona.

Et de multiples hommages bruyants à sa mémoire sont prévus vendredi.

Un groupe prévoit un défilé au FanFest Maradona à l'aéroport international de Doha. La principale attraction est un hologramme du "Pibe de Oro" et un "avion hommage" avec des images de Maradona. Elles doivent être mises aux enchères et une partie des recettes sera reversée à des associations caritatives.

Diego et Churi Veliz ont assisté au match contre les Saoudiens et portaient une coiffe traditionnelle imprimée d'une image de Maradona chevauchant un chameau. Ils ont pris de nombreux selfies avec d'autres supportes arabes.

Gonzalo, âgé de 32 ans et avocat à Buenos Aires, se rappelle du choc de l'annonce de la mort du génie maudit.

"J'étais à la plage, ma petite amie me l'a annoncée et je lui ai dis de prendre ses affaires, que nous rentrions à Buenos Aires" où des milliers de personnes attendaient déjà devant la maison de Maradona, raconte-t-il.

Lundi, Claudio brandissait un drapeau de Maradona et Messi. Il servira encore contre le Mexique samedi.

Laura Valero, qui a emprunté 8.000 dollars pour venir au Qatar, portera un maillot de Maradona "parce qu'il faut croire en quelque chose", dit-elle à propos du sinistre anniversaire et du match à ne pas perdre.