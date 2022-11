"C'est le Brésil ou le Botswana là ?": le Brésil ne convainc pas pour le moment, les réseaux sociaux en rigolent (DIRECT)

Le Brésil, l'un des plus grands favoris, si ce n'est le favori au titre, fait son entrée en lice dans le tournoi. Suivez avec nous les réactions à ce match sur les réseaux sociaux !

Pour l'instant, le Brésil ne rassure pas

Annoncé comme l'ultime favori, le Brésil n'arrive pas à trouver la faille pour l'instant. Sur les réseaux, on s'interroge.

La moustache d'Alisson fait parler

Si pour l'instant, il ne se passe pas grand chose, sur les réseaux on préfère se moquer de la moustache du gardien brésilien. En effet, Alisson Becker s'est visiblement laissé pousser une petite moustache assez vintage.

Méfiance tout de même...

Malgré tout, on se méfie tout de même des Serbes. Avec Mitrovic et Milinkovic-Savic devant, cette équipe a des atouts à jouer également et les twittos le savent.

Une attaque complètement folle

En alignant Paqueta, Neymar, Richarlison, Vinicius et Raphinha sur le front offensif de son équipe, le Brésil a de quoi faire peur et les réseaux sociaux le savent !

Les compositions

Brésil: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr.

Serbie: Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Mladenovic, Gudelj, Lukic, Zivkovic - Milinkovic-Savic, Mitrovic, Tadic.