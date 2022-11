Le RSCA Futsal arrache le partage 5-5 face au Barça, tenant du titre

(Belga) Le RSCA Futsal a obtenu un partage 5-5 face au Barça, tenant du titre, au terme d'une remontée spectaculaire dans son deuxième match du groupe D du Tour Elite de la Ligue des Champions de futsal, jeudi, à Pula (Croatie).

Le début de match était animé, avec deux buts de part et d'autre dans les cinq premières minutes. Fits (1-0, 2:37) et Diogo (2-2, 4:51) marquaient pour Anderlecht, Mathueus Rodrigues (1-1, 3:45) et Pito (1-2, 4:04) faisaient trembler les filets en faveur du Barça. Ferrao (2-3, 13:05) et Marcenio (2-4, 13:34) permettaient aux Espagnols de prendre le large. En seconde période, Adolfo (2-5, 30:24) creusait un peu plus l'écart. Anderlecht entamait sa remontée avec le but de Gréllo (3-5, 33:07). Rescia relançait complètement le suspense (37:53) et Fits (39:14) égalisait dans la dernière minute. Mercredi, Anderlecht avait commencé ce Tour Elite par une victoire 3-2 contre Pula, hôte de ce groupe. De son côté, Barcelone avait battu 6-2 les Roumains d'United Galati. Les deux équipes comptent 4 points, les Espagnols possédant une meilleure différence de buts (+4 contre +1). Pula et Galati s'affronteront en soirée (20h30) pour rester en course. Samedi, les Anderlechtois termineront ce Tour Elite contre United Galati (17h30). Le Barça jouera ensuite contre Pula (20h30). Le vainqueur de chacun des quatre groupe rejoindra le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Le Barça avait remporté la saison dernière son quatrième titre dans cette Ligue des Champions de football en salle. (Belga)