"Si je suis bon, on peut gagner la Coupe du Monde": Eden Hazard était en pleine forme en conférence de presse (vidéo)

Eden Hazard était présent, ce samedi, en conférence de presse. Le capitaine des Diables Rouges était là pour préfacer la rencontre de Coupe du Monde contre le Maroc, qu'il devrait débuter comme il l'a fait contre le Canada, livrant une belle partie.

Interrogé sur l'enchaînement des rencontres, dont il n'a plus l'habitude au vu de sa situation actuelle au Real Madrid, Hazard s'est montré rassurant. "La récupération se passe très bien. Tout le staff médical est là, ils travaillent bien", a-t-il répondu. "Je me suis bien senti pendant 60 minutes, j'ai bien récupéré. J'ai envie de jouer, on verra si je joue, combien de minutes je joue. Je me sens bien. C'est le plus important, j'ai envie de jouer", a-t-il ensuite détaillé.

Pour lui, il ne faut pas non plus faire trop attention aux vives critiques qui ont été exprimées après la victoire compliquée contre le Canada. "Les gens parlent, ça fait partie du foot, c'est votre boulot, je me concentre sur le terrain. Je sais ce que je peux apporter. Il y aura toujours des critiques, même quand on joue bien, il y aura des critiques. Quand on joue mal, il y en a plus", a-t-il sobrement résumé.

Visiblement, la confiance est en train de revenir. Eden Hazard se sent bien et a même retrouvé son sens de l'humour. "Les difficultés mentales, c’était surtout quand j’étais blessé et que je ne comprenais pas pourquoi. J’ai juste envie de jouer, de prendre du plaisir sur le terrain. Tout est rentré dans l’ordre, à moi des montrer des choses sur le terrain. Plus je vais enchaîner les matches, plus je vais être bon. Si Eden est bon, on peut gagner la Coupe du monde. Si Eden n'est pas bon, ce sera plus compliqué", a-t-il lancé avec un sourire en coin.