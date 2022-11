Son salaire de 23 millions d'euros par an... n'est pas suffisant: les propos étonnants de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a surpris tout le monde en Angleterre. Le Diable Rouge a répondu aux questions du journal The Sun. Une interview lors de laquelle il a notamment évoqué son salaire actuel, de 23 millions d'euros par an, lorsqu'un journaliste lui a demandé si c'était assez pour lui.

"Honnêtement ? Non", a répondu notre milieu offensif. "Je sais que ce que je vais dire n'est pas très populaire. Mais je compare mon salaire à celui d'un chanteur, qui a 60.000 personnes qui viennent le voir. Je le regarde aussi, c'est logique. Mais le football, ce sont des millions de téléspectateurs. Les revenus d'un club se situent entre 580 et 700 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais est-ce trop ? Si le club peut se le permettre, non. C'est comme ça que je vois les choses", a-t-il détaillé, ne se comparant donc pas aux salaires habituels dans le monde du travail.

Il a ensuite fustigé le comportement des médias anglais, qui ne laissent aucune vie privée aux joueurs de leur pays. Conscient, tout de même, de la chance qu'il a, il n'a pas non plus l'intention d'inciter ses enfants à jouer au foot. "Je ne sais même pas s'ils ont envie. Ils vont sans doute suivre le foot, mais mon aîné aime jouer au piano et courir. C'est un bon coureur", a-t-il plaisanté.

Une sortie maladroite ?