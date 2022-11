"Vous avez grossi": un journaliste flingue Eden Hazard, lui demande un selfie et se prend un énorme vent

Eden Hazard a vécu une drôle de conférence de presse ce samedi, veille du duel entre la Belgique et le Maroc en Coupe du Monde. Après avoir abordé son état physique et ses ambitions, Hazard a été surpris par une remarque d'un journaliste arabe.

Ce dernier l'a attaqué frontalement sur son poids. "Nous avons constaté que vous avez grossi. Voulez-vous réagir à ce sujet ?", a-t-il lancé, sans une seule hésitation. Eden Hazard l'a directement remis à sa place. "Ce n’est pas vrai. Mon poids est stable et je n’ai rien à dire là-dessus. Je travaille pour être prêt et c’est le plus important", a-t-il réagi, le visage très fermé, visiblement fâché.

En fin de conférence, ce même journaliste est allé demander un selfie au Diable Rouge. Ce dernier ne lui a pas accordé ce plaisir, déclinant l'invitation. Ambiance.