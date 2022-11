Les nouvelles sont excellentes: les Diables Rouges se sont entraînés au complet à 24h de Belgique-Maroc (vidéo)

Les Diables Rouges ont effectué leur deuxième séance d'entraînement consécutive avec leur effectif au grand complet. Les 26 joueurs étaient sur la pelouse, samedi après-midi, sous un soleil de plomb à Abu Samra.

Roberto Martinez privilégie actuellement les séances d'entraînement dans l'après-midi car les Diables doivent jouer leur deuxième match de groupe dimanche après-midi à 16 heures locales (14h00 belges). Romelu Lukaku est apparu à l'entraînement pour le troisième jour consécutif. Un entraînement de récupération a été suivi jeudi, le lendemain du match contre le Canada.

L'attaquant est apparemment remis de sa blessure, puisqu'il a pris part à l'entraînement collectif vendredi et samedi, Lukaku s'est rétabli d'une blessure à l'ischio-jambier gauche ces dernières semaines. Le match d'ouverture de la Coupe du monde de la Belgique contre le Canada est arrivé trop tôt pour "Big Rom". Il devrait désormais être en mesure de jouer. Son dernier match remonte au 29 octobre.

Cette saison, il n'a pas dépassé les 256 minutes de jeu en cinq matchs avec son club de l'Inter. Il a inscrit deux buts et réussi une passe décisive. Une place sur le banc et une possible montée au jeu contre le Maroc semble être le mieux que l'on puisse espérer de sa part, a déclaré le sélectionneur national Roberto Martinez plus tôt dans la journée. Cependant, Lukaku se remet bien et est en avance sur le calendrier, selon le coach des Diables.

Michy Batshuayi, titulaire et buteur face au Canada, sera donc à la pointe de l'attaque belge au coup d'envoi conte le Maroc.