Ils se sont qualifiés entre les blindés et les mitraillettes: ce que vous ne saviez pas sur le Maroc (vidéo)

C'est ce dimanche que le match des frères, entre la Belgique et le Maroc, va se disputer. Le coup d'envoi sera donné à 14h et peut permettre à nos Diables Rouges de rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Comme pour chaque adversaire des Belges dans ce tournoi, l'équipe de D'où ça Sport vous révèle quelques anecdotes sur l'équipe qui se dresse sur notre chemin. Pour le Maroc, une histoire méritait d'être racontée: celle d'un duel de qualification contre la Guinée, en septembre 2021.

L'équipe marocaine séjourne alors à Conakry, dans un hôtel, en se préparant à disputer la rencontre contre la Guinée. Problème: des militaires ont mené un coup d'état au Palais Présidentiel, situé non loin de là. Les joueurs ont donc vu débarquer des blindés, des soldats et entendu des tirs pendant de longues heures, cloîtrés dans leur hôtel pour ne pas se mettre en danger.

Ils ont finalement pu retrouver leurs esprits, et un lieu sûr, en quittant le pays en avion. Le Maroc s'est finalement qualifié quelques mois plus tard pour disputer la Coupe du monde 2022. L'épisode fait aussi le point sur les bi-nationaux et sur les anciennes confrontations avec le Maroc, qui avait affronté la génération dorée de la Belgique à ses prémices.