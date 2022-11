Deux changements dans la sélection des Belgian Cats pour affronter la Bosnie-Herzégovine

(Belga) Rachid Méziane, le sélectionneur des Belgian Cats, a effectué deux changements dans sa sélection de douze joueuses pour la réception de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des qualifications pour l'Euro de basket féminin 2023 dimanche à 16h15 à Louvain, a annoncé la fédération belge de basketball samedi.

Par rapport au match remporté facilement face à la Macédoine du Nord jeudi (112-41), Nastja Claessens et Billie Massey quittent le groupe et sont remplacées par Heleen Nauwelaers et Serena-Lynn Geldof. La Belgique partage actuellement la tête du groupe avec l'Allemagne et la Bosnie-Herzégovine avec 5 points chacune après les trois premières rencontres. Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l'Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes. Les Cats visent une quatrième participation de suite à l'Euro, où elles ont décroché le bronze en 2017 et lors de la dernière édition, en 2021. Elles s'étaient classées cinquièmes en 2019. La sélection : Elise Ramette, Antonia Delaere, Laure Résimont, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hind Ben Abdelkader, Becky Massey, Maxuella Lisowa-Mbaka, Julie Vanloo, Ine Joris, Serena-Lynn Geldof, Heleen Nauwelaers.