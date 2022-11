Fellaini et le Shandong Taishan en tête après leur large victoire contre le Wuhan FC

(Belga) Alors que la Coupe du monde bat son plein, la Super League chinoise poursuit son déroulement. Marouane Fellaini et le Shandong Taishan ont remporté samedi leur match contre Wuhan FC, 5-0, pour la 27e journée de championnat. L'équipe de l'ancien Diable rouge est toujours en course pour remporter le titre, à sept journées de la fin de la saison.

Le Shandong Taishan a connu son premier revers depuis la fin du mois d'août, lundi dernier, en s'inclinant 2-1 au Chengdu Rongcheng. Samedi, l'équipe s'est rassurée avec une large victoire, 5-0, grâce à des buts de Crysan (6e), Chen Pu (19e), Moises (35e), Abdursul Abudulam (68e) et Guo Tianyu (79e). Titulaire, Marouane Fellaini a été remplacé après une heure de jeu. Au classement, le Shandong Taishan partage la tête avec les Wuhan Three Towns. Les deux clubs comptent 65 points après 27 matchs, mais Wuhan est devant à la différence de buts. La saison passée, Fellaini a remporté son premier titre de champion de Chine avec son club, après avoir déjà remporté deux coupes de Chine, en 2020 et 2021. (Belga)