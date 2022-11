Annoncées incertaines, les deux stars du Maroc sont finalement "aptes" pour affronter nos Diables Rouges

Attention danger pour nos Diables, les deux stars de l'équipe du Maroc, Achraf Hakimi, joueur du PSG et Noussair Mazraoui, joueur du Bayern Munich sont annoncés "aptes à jouer" contre nos Diables ce dimanche.

En conférence de presse, le sélectionneur marocain Walid Regragui s'est exprimé en ces termes : "Pour moi, Hakimi et Mazraoui sont aptes à disputer la rencontre face à la Belgique. Je verrai si je prendrai le risque ou pas avec mon staff. Mazraoui n'est toujours pas "out" définitivement et Hakimi a des douleurs, mais il faut passer outre, c'est un Mondial !"

"Tous les joueurs, pour moi, sont à l'heure actuelle, pleinement prêts à participer contre l'équipe belge", a-t-il conclut.

Réponses dans moins de 24 heures.