Ladies European Tour - Manon De Roey remonte de la 50e à la 30e place à l'Open d'Espagne

(Belga) Avec un troisième tour de 70 coups, Manon De Roey a gagné 20 places à l'Open d'Espagne de golf, tournoi du Ladies European Tour doté de 650.000 euros, samedi sur le parcours de Benahavis (Malaga).

L'Anversoise de 30 ans a réalisé un tour au cours duquel elle a réussi six birdies et trois bogeys. De Roey, qui occupait la 59e place après le premier tour, est maintenant à un total d'un sous le par et compte treize coups de plus que la Suisse Morgane Metraux. Metraux, 25 ans, qui a remporté le Ladies Italian Open plus tôt cette saison, est seule en tête avec deux coups d'avance sur l'Irlandaise Leona Maguire, la Suédoise Caroline Hedwall et la jeune Espagnole Cayetana Fernandez, championne du monde junior en titre. (Belga)