"Il m'a fait comprendre que j'étais encore en train de perdre": l'anecdote magnifique de Silvio Proto sur sa rencontre avec Messi (vidéo)

Lionel Messi a (encore une fois) été le héros du soir pour la sélection argentine, face au Mexique. En inscrivant le premier des deux buts argentins, le joueur du PSG a montré la voie à suivre à ses coéquipiers, mal embarqués dans ce début de compétition.

Dans le Vestiaire, notre consultant Silvio Proto est revenu sur une anecdote de la fois où il avait affronté Lionel Messi lorsqu'il évoluait sous les couleurs de l'Olympiacos.

"On jouait un match contre le Barça, et c'était 3-1 pour eux à ce moment-là", explique-t-il. "Messi, à un moment donné est dans le rectangle et m'envoie une mine, je m'élance et je fais un bel arrêt. Je me retourne alors vers lui, tout content, en lui disant "je l'ai eu !", mais il m'a remarqué avec un regard qui voulait dire "garçon, ça reste 3-1 pour nous !""

À l'issue de ce match, Silvio Proto a donc pu récupérer le maillot de la star argentine. Et à la question de savoir ce qu'il en ferait, il avoue vouloir en faire don pour des œuvres caritatives.

"Ils ne me servent à rien, je pense à faire une vente aux enchères et à reverser les dons à des bonnes œuvres", explique l'ancien portier. Un futur beau don pour le Télévie ?

