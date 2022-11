Ligue des Champions de futsal - Le RSCA Futsal qualifié pour le Final Four, le Barça éliminé

(Belga) Le RSCA Futsal s'est qualifié pour le Final Four de la Ligue des Champions de futsal. Le club bruxellois s'est imposé 0-9 face aux Roumains de United Galati dans son troisième match du groupe D du Tour Elite, samedi à Pula, en Croatie

Gréllo ouvrait le score après 5:51 de jeu et Diogo doublait la mise deux minutes plus tard (7:19). Franko Jelovic (13:41) permettait aux Bruxellois de mener 0-3 à la mi-temps. Le festival mauve se poursuivait de plus belle en seconde période. Dragan Tomic (0-4, 23:02), Diogo (0-5, 27:26), Steven Dillen (0-6, 27:46), Gréllo (0-7, 32:37), Vladut Dudau (0-8 contre son camp, 34:48) et Dragan Tomic (0-9, 39:43) donnaient au score son allure définitive. C'est la seconde victoire d'Anderlecht, qui s'étaient imposé 3-2 contre Pula mercredi pour leur entrée dans le tournoi. Le RSCA Futsal, mené 2-5, avait ensuite arraché le partage 5-5 face à Barcelone, tenant du titre, jeudi. Pour pouvoir poursuivre l'aventure, les Mauves devaient attendre le résultat du dernier match du groupe, opposant le Barça à Pula samedi soir. Les Catalans ont battu les Croates 7-2, alors qu'ils auraient dû l'emporter par six buts d'écart pour priver le RSCA Futsal de la 1e place du groupe. Anderlecht et le Barça terminent tous deux avec 7 points, mais les Belges prennent la 1e place grâce à une meilleure différence de buts (+10 contre +9 pour Barcelone). Seul le vainqueur de chacun des quatre groupe rejoint le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Les autres qualifiés sont les Portugais du Sporting et de Benfica ainsi que les Espagnols de Palma de Majorque. Le Barça avait remporté la saison dernière son quatrième titre dans cette Ligue des Champions de football en salle. (Belga)