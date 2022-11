Coupe du monde de ski alpin - Kilde remporte la descente de Lake Louise, Odermatt 3e

(Belga) Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, tenant du titre du petit globe de la spécialité, a remporté la descente de Coupe du monde de Lake Louise (Canada) samedi et dominé le prodige suisse Marco Odermatt.

A l'issue d'une course très serrée, Kilde a devancé l'Autrichien Daniel Hemetsberger de six centièmes et Odermatt de dix centièmes. Prévue vendredi, la descente de Lake Louise a été reportée à samedi cause du brouillard présent vendredi dans la station canadienne. La descente a remplacé le super-G initialement prévu samedi. Un super-G est toujours au programme dimanche. (Belga)