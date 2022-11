monda - "Cela nous donne de la tranquillité", reconnait Messi

(Belga) Lionel Messi a délivré les siens en marquant le premier but de l'Argentine, qui a battu le Mexique 2-0 samedi à la Coupe du monde.

"On a commencé la Coupe du monde avec un mauvais résultat. Les journées ont été longues. On voulait avoir de nouveau l'opportunité de changer la situation", a déclaré Messi après la rencontre. "On savait que c'était une partie sans filet. Par chance on a pu gagner, et c'est un soulagement et une joie pour tout le vestiaire. Cela nous donne de la tranquillité de dépendre de nous. La première période a été difficile, mais c'est lié à la situation dans laquelle on était, à cette nécessité de gagner. On n'a pas trouvé d'espaces, on ne déplaçait pas le ballon d'un côté à l'autre. Ensuite, on a commencé à mieux le faire. On a eu plus de possession, on a trouvé des espaces entre les lignes, on a amené les ballons plus près de la surface, on a commencé à jouer notre jeu. Puis le but a changé la partie. On devait gagner pour la tranquillité de tous. Cela nous permet d'affronter la Pologne de meilleure manière", conclut le capitaine argentin.