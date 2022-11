On appelle ça un footix: un supporter de l'Arabie Saoudite retourne sa veste en plein match et devient Polonais (vidéo)

L'Arabie Saoudite est la surprise de ce Mondial 2022 pour l'instant. L'équipe entraînée par le Français Hervé Renard a réussi l'exploit de faire tomber l'Argentine de Lionel Messi lors de la première journée, et s'est incliné seulement d'une courte équipe contre la Pologne, dans un match ou le gardien Polonais, Sczeszny, fut simplement infranchissable.

S'il n'y a rien à dire sur la mentalité de l'équipe, du côté de ces supporters, certains sont un peu moins irréprochables. Dans cette vidéo relayée sur Twitter, on peut voir un fan Saoudien, maillot sur le dos, enlever la tunique verte à l'instant où Robert Lewandowski inscrit le deuxième but de la rencontre pour la Pologne. Sa petite danse et son air ahuri font le bonheur des réseaux sociaux.

Dans le jargon classique, on appelle ça une girouette, dans le football, on nomme cela plutôt comme un "footix" !