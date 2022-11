"Le Diable à la voix d'ange": Amadou Onana n'est pas qu'un bon footballeur, il sait aussi chanter (vidéo)

Le talent caché de notre milieu de terrain ?

Impressionnant lorsqu'il est monté au jeu face au Canada mercredi, Amadou Onana est également très bon micro en main. Une petite vidéo partagée par le compte Twitter de la Coupe du Monde montre en effet le joueur d'Everton en train de pousser la chansonnette sur les paroles de Solomon et son titre "Told you not yo fall in love with me".

S'il enchante les réseaux sociaux, espérons qu'il les fasse également crier de bonheur dans quelques heures face au Maroc.