Coupe du monde de cyclocross - Van der Poel vainqueur d'entrée : "J'ai plus la forme route que la forme cross"

Première course et première victoire pour Mathieu van der Poel, qui a fait son retour lors de la manche de Coupe du monde de cyclocross à Hulst, dimanche. "La condition est bonne, mais je dois encore perfectionner mon rythme de course", a analysé le Néerlandais.

Parti aux alentours de la 20e position, Van der Poel a patienté jusqu'au quatrième tour à cause de deux glissades pour remettre les choses en ordre. "Je savais que ma condition était bonne car j'avais fait une bonne préparation. Par contre, j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques. Enfin, c'est normal lors d'un premier cross. Je dois encore travailler sur mon accélération et m'améliorer sur le plan technique. Mon absence a été longue. On ne peut pas qualifier de saison l'année dernière. Ça fait du bien de gagner à nouveau. J'ai encore du travail pour atteindre mon meilleur niveau, mais cela viendra avec la multiplication des courses. Pour l'instant, j'ai plus la forme route que la forme cross." Boom et Anvers sont ses prochains rendez-vous. Après cela, Van der Poel se rendra en Espagne pour un nouveau stage. A Anvers, Van Aert devrait également être au départ. "S'il est à 90% de ses possibilités, ce sera un solide adversaire. Nous avons une belle histoire commune en cyclocross et j'espère avoir encore de beaux duels avec lui", a affirmé Van der Poel.